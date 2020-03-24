الدفاع الروسية: وصول الطائرة الـ14 إلى ايطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ وصول الطائرة الـ14 من طراز "إيل 76" إلى ​إيطاليا​ ضمن المساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، موضحة ان "الطائرة على متنها عسكريون روس ومعدات خاصة ومعدات للتشخيص وتنفيذ تدابير التطهير".

يذكر ان إيطاليا سجلت حتى اليوم أكثر من 63 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوفي أكثر من 6077 حالة حتى الآن في جميع أنحاء البلاد. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".