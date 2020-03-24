تسجيل اصابة محلية بالصين بكورونا بعد مرور 5 ايام بدون تسجيل اي اصابة

أعلنت اللجنة الصحية في ​الصين​ تسجيل حالة إصابة واحدة ب​فيروس كورونا​ في منطقة هوبي "بؤرة تفشي المرض" ، بعد مرور أكثر من 5 أيام بدون تسجيل أي إصابة. كما أعلنت تسجيل 3 إصابة أخرى في مناطق مختلفة من البر الرئيسي للصين.

يذكر انه عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "​كوفيد 19​" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من ​العالم​، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في ​إيطاليا​ و41 ألفا في ​الولايات المتحدة​ و33 ألفا في ​إسبانيا​، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.