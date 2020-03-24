سلطات كوريا الجنوبية تعلن 76 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة ​الأمراض​ والوقايةمنها عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، مشيرة الى أن إجمالي عدد ​حالات​ الإصابة في ​كوريا الجنوبية​ بلغ 9037 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 120 حالة.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم أمس منذ وصولها إلى ذروتها في 29 شباط عندما سجلت 909 حالات، وبذلك يتواصل الاتجاه النزولي لحالات الإصابة ​الجديدة​ والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج ​الصين​ يتباطأ.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.