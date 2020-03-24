"دويتشه بنك" يغلق أكثر من 200 فرع بسبب أزمة كورونا

أعلن مصرف (دويتشه بنك) الألماني عن إغلاق أكثر من 200 فرع في ألمانيا أمام التعامل مع العملاء كإجراء احترازي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أكبر بنك تجاري في ألمانيا أن من المنتظر تقليص شبكة فروعه في ألمانيا من أكثر من 500 فرع إلى نحو 290 فرعا.

وأضاف البنك أنه لازال متمسك بهدفه في سهولة وصول العملاء إليه في كل أنحاء ألمانيا.

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يذكر أنه في حال إغلاق فرع ما يتولى الفرع الأقرب له القيام بالخدمات التي يقدمها أو يتم تقديم هذه الخدمات عبر الإنترنت، بينما ستبقى قطاعات الخدمة الذاتية التابعة للأفرع المغلقة مؤقتا، وسيتواصل إمداده بسيولة مالية طالما تواجد هناك جهاز صراف آلي.

يشار إلى أن البنوك الأخرى وبنوك الادخار في ألمانيا قلصت أفرعها المفتوحة للتعامل مع الجمهور بسبب أزمة كورونا.

وأكد دويتشه بنك أنه تم تأمين إمدادات الأموال السائلة مشيراً إلى أن بإمكان العملاء استخدام ماكينات الصراف الآلي، كما أن من الممكن للعملاء الحصول على نقد في كل أنحاء ألمانيا من داخل العديد من محلات السوبر ماركت ومحطات وقود شل.