عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يكتب الهدنة.. وتركيا لا تتعظ

الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات الخليج 365

ما زالت التعديات التركية مستمرة، دون توقف بالرغم من الهدنة المعلنة بسبب انتشار "كورونا"، وكشفت المصادر الأمنية الليبية عن هبوط طائرة تحمل مرتزقة تابعين لتركيا بمطار معيتقية الدولي.



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وجاءت تلك الخروقات التركية، بعد إعلان البعثة الأممية هدنة "إنسانية" بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا بالمرتزقة والسلاح.

وكانت الطائرة التي هبطت، تحمل على متنها ما يقارب 70 من المرتزقة ومستشارين عسكريين أتراك، وكانت من نوع سارجي، وتأتي غالب هذه التجاوزات ليلاً، ومن خلالها يتم نقل المرتزقة لليبيا ونقل الجثث لتركيا.