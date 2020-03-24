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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا.. الرعب الإسرائيلي.. والإصابات تتزايد
الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أمر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتشديد الإجراءات الحركة والنقل لمنع انتشار كورونا ذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 1442 حاله ومن بينهم 29 في حالة خطرة، و40 متوسطة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا جاء فيه، أنه "سيُعمل بالقرار لمدة 7 أيام من لحظة المصادقة عليه من الحكومة الإسرائيلية".
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن 204 حالة جديدة مصابة بكورونا خلال الساعات الماضية، وتم وضع 6000 جندي إسرائيلي بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا.
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