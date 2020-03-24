شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتوسيع مبادرات المشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشاركة المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال والمستثمرين فى تنفيذ المشروعات التنموية، تساهم فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى الوحدات المحلية، وإنجاز المشروعات المتعثرة فى الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس.

وأضاف "الأسيوطي"، لـ"الخليج 365"، أن المشاركة المجتمعية فى تنفيذ هذه المشروعات وطرح مبادرات المشاركة وتعميمها سيكون له دورا كبيرا فى حل مشكلات مثل الكثافة الكبيرة وتكدس الطلاب فى المدارس، والعجز فى عدد الفصول، وحل مشكلات عديدة فى منظومة الصحة.

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وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت ملف المشاركة المجتمعية وستعقد جلسات عديدة لطرح هذه المبادرات ومساندة الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فتحت ملف المشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدنى ومشاركته فى تمويل تنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب فى القرى الأكثر احتياجا، بعيدا عن الخزانة العامة للدولة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت جلسة مؤخرا، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة نحو تفعيل الاقتراحات والبرامج التى تهدف إلى دمج منظمات المجتمع المدنى ومشاركته فى إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً للأفكار والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمساحات وعدد سكان تلك القري، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة للحصول على المنح والمساعدات الدولية لدعم ورفع كفاءة ذلك القطاع بعيداً عن إجراءات التمويل التقليدية من الموازنة العامة للدولة، وحضر الجلسة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، وآخرين.