هل تمتد فترة تعليق الدراسة؟ وزير التعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدى إمكانية تأجيل الدراسة مجددًا، عقب انتهاء المدة الأولى التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي، قرر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من 15 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.
وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، الاثنين، إنه من المرجح مد فترة تعليق الدراسة إلى أكثر من ذلك، مؤكدًا أنه في النهاية ليس صاحب القرار في هذا الأمر.
ولفت وزير التعليم إلى أن هذا الأمر، وضعته الوزارة في الحسبان منذ البداية. وتضم الشهادة الإعدادية مليون و800 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أنه يحاول تفادي أي لجان في الوضع الراهن ولا يريد الإثقال على الطلاب بتأجيل الامتحانات في الصيف.
ولفت إلى أن الشهادة الإعدادية لها تنسيق داخل المحافظات للدخول بالثانوية والدبلومات الفنية، وتحتاج دراسة أكبر، وموافقات قانونية، واعتماد لجهات مختلفة في الدولة.
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