ترامب: نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.
ورد ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلًا: "نعم.. إنها على ما يرام.. (والنتيجة) سلبية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وخضع ترامب ونائبه مايك بنس لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضًا.
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