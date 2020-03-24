ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأرجنتين إلى 301

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 301 شخص، بعد تسجيل 36 إصابة جديدة.
وأضافت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 4 وفيات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
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