الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

سجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 81 ألفا و171 إصابة.

كم تم تسجيل سبع وفيات جديدة جميعها في هوبي ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 3277 وفاة.، وارتفع عدد من تم شفاؤهم من الفيروس بمقدار 456 شخصًا إلى 73 ألفا و159 شخصًا.