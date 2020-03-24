واشنطن تخفض مليار دولار من مساعداتها لأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده بصدد تخفيض مليار دولار من المساعدات التي تقدمها لأفغانستان، بعد أن أخفق القادة الأفغان في تشكيل حكومة وحدة جديدة.

وأوضح بومبيو في بيان أن إخفاق الرئيس الأفغاني أشرف غني، والرئيس التنفيذي السابق، عبدالله عبدالله "أضر بالعلاقات الأمريكية الأفغانية وللأسف أهان الأفغان والأمريكيين وشركاء التحالف الذين ضحوا بأنفسهم وثرواتهم في الكفاح من أجل بناء مستقبل جديد لهذا البلد".

وقال بومبيو إن واشنطن مستعدة لخفض المساعدات بقيمة مليار دولار إضافية في 2021 وتبدأ مراجعة لتحديد تخفيضات إضافية يمكن إجراؤها.