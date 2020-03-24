تركيا: اعتقال 6 رؤساء بلديات أكراد بذريعة الإرهاب

أنقرة (وكالات)

عزلت السلطات التركية، أمس، 6 رؤساء بلديات تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المعارض، واعتقلتهم بزعم الانتماء لـ«تنظيم إرهابي».

وذكر موقع «أفْرَنْسال» التركي أن وزارة الداخلية التركية عزلت الرئيسين المشاركين للبلدية الكبرى بمدينة «باطمان» محمد دمير وسونغول قورقمز.

وفي ولاية ديار بكر، شرق، تم عزل كل من طارق مرجان، وناشيده طوبراق، وأحمد قايا، ومصطفى أقّول، رؤساء بلديات «ليجا، وسِلْوان، وأرغاني، وأييل».

واعتقلت السلطات التركية رؤساء البلديات بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها للتحقيق معهم حول مزاعم انتمائهم لتنظيم إرهابي، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وعقب ذلك، أصدرت الوزارة قراراً بتعيين أوصياء بدلاً من الرؤساء المعزولين الذين تم اختيارهم لهذه المناصب في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس 2019، وتلقى فيها الحزب الحاكم هزيمة كبيرة. في السياق ذاته، اعتقلت القوات التركية بَلْغين ديكَنْ، رئيس بلدية «يني شهر» السابق بولاية ديار بكر، الذي سبق أن تم عزله من منصبه للأسباب ذاتها في 13 نوفمبر الماضي.