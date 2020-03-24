عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تعتيم إعلامي.. تركيا تعترف بكارثة كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات الخليج 365

بعد فترة كبيرة من التعتيم الإعلامي، اعترف فخر الدين قوجه، وزير الصحة التركي، بتفشي فيروس كورونا في تركيا، مشيرا إلى أن الإصابات وحالات الوفيات في ازدياد مستمر.



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جاءت تصريحات قوجه، عقب اجتماع للجنة العلمية لوزارة الصحة في أنقرة، وقال: "كورونا قد تفشى في تركيا، وهناك ازدياد مستمر في الإصابات وحالات الوفيات نحن بصدد اتخاذ مزيد من التدابير الجديدة لوقفها".

واستكمل: "أول إصابة ظهرت في تركيا سجلت يوم 10 مارس، ونحن نحاول التصدي للفيروس"، قال إنهم يعتزمون تعيين 32 ألف عنصر في المجال الطبي بسبب النقص الكبير في أعداد الطواقم الطبية وفرق الإسعاف.