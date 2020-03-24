على خطى طنجة.. سكان الاسكندرية يتضرعون من شرفات المنازل لرفع “الجائحة” – فيديو

تدوال نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو من الاسكندرية تنقل تكبيرات وتهليلات سكان المدينة المصرية، من شرفات منازلهم بعد مبادرة سكان مدن شمال المغرب اليومين الماضيين.

وأظهرت المقاطع المتداولة تضرع أهالي مدينة الاسكندرية إلى الله، بعبارة “يا رحيم”، من أجل رفع وباء فيروس كورونا المستجد، عن الجمهورية المصرية، مرددين تكبيرات وأدعية من فوق منازلهم، رغم عدم حظر التجوال في البلاد، كما هو الوضع في المغرب.

ودعا مسجل أحد هذه المقاطع الشعب المصري إلى تعميم المبادرة، بعد صلاة عشاء كل يوم، من خلال التكبير عبر نوافذ وشرفات البيوت “لعلها تكون ساعة استجابة”، حسب تعبيره.

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وشهد شمال المغرب، خاصة طنجة، وتطوان، والفنيدق، والمضيق، خلال اليومين الأخيرين، مبادرة تهليل وتكبير من قبل سكان المدن، من فوق السطوح وشرفات المنازل، احتفالاً بليلة الإسراء والمعراج، وطلباً من الله رفع “الجائحة”، بعبارة “يا لطيف” في مشهد حضاري، مع الامتثال لقرار السلطات حظر التجول.

ونقلت منابر إعلامية دولية وعربية، منها قنوات مصرية مقاطع المبادرة المغربية عبر شاشاتها.