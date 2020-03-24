الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات تضع أسطولها رهن إشارة السلطات.. نقل وطاقم بشري وقاعات

في ظل الأزمة التي يمر منها المغرب، وتزامنا مع الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا؛ أعلنت الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، اليوم الاثنين، عن وضع أسطولها اللوجستيكي، من نقل وطاقم بشري وقاعات حفلات في جميع المدن المغربية، رهن إشارة كل مؤسسات الدولة وكل الوزارات المعنية، من أجل تجاوز هذه المحنة.
وعبرت الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، في بلاغ لها، عن تآزرها المطلق إلى غاية الخروج من الأزمة ومن هذا الوضع الصعب.
وانخرط المغاربة في حملات التبرعات من أجل تجاوز أزمة كورونا، سواء لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، أو لفائدة أشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
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