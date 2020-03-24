‏OCP يزود مستشفى آسفي بغرف خاصة بالحجر الصحي..مجهزة بمعدات وممرات خاص للحالات المشكوك فيها – صور

قام المجمع الشريف للفوسفاط، اليوم الإثنين، بتزويد مستشفى محمد الخامس بآسفي بغرف معزولة، “تحسبا لأي طارئ” يهم تطورات انتشار فيروس “كوفيد 19” بالمغرب .

وحسب مصادر محلية، فإن المكتب الشريف للفوسفاط قام بتقديم غرف خاصة بالحجر الصحي مجهزة بمعدات طبية موجود في المستشفى محمد الخامس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بتعاون بين المؤسستين تم وضع مسار خاص لاستقبال الحالات المشكوك فيها، عوض أنها تمشي للمستعجلات وتخالط باقي المرضى.

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وكان المجمع الشريف للفوسفاط، قد أعلن في بلاغ له السبت الماضي، عن الشروع أيضا في تأهيل أربع مستشفيات بإقليم خريبكة، لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.