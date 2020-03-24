بعد إعلان وزارة الصحة عن خدمة إضافية للتواصل وتقديم معلومات حول مرض كوفيد- 19 “ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية”، انطلقت المديرية الجهوية للصحة بني ملال- خنيفرة، في العمل بهذه الخدمة، منذ الخميس الماضي.
وقال هشام الشوبي، مسؤول التواصل بالمندوبية الجهوية للصحة، بأن إطلاق هذه الخدمة يأتي لتخفيف الضغط على مركز النداء الخاص بخدمة ألو اليقظة الوبائية، وهي خدمة متوفرة 24 ساعة على 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع.
وأوضح الدكتور مراد بحيري، أن آي مواطن أحس بأعراض مرض كوفيد 19، يمكنه الاتصال بالرقم 141 سيجد أطباء أكفاء في استقباله وتوجيهه.
كانت هذه تفاصيل خبر “اليوم24” في مركز خدمة ألو 141 للمساعدة الطبية.. هكذا تكتشف حالات المصابة ب”كوفيد-19″ – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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