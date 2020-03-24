سطات.. العثور على جثتي شابين لقيا مصرعهما في ظروف غامضة!

اهتزت منطقة السماعلة في مدينة سطات، اليوم الاثنين، على خبر العثور على جثتين لشاب، وشابة، لقيا مصرعهما في ظروف غامضة.

وحسب مصادر محلية، فإن جثتي الشابين الهالكين، وهما في العشرينيات من عمرهما، عثر عليهما داخل غرفة في حي السماعلة، حيث تم ابلاغ السلطات بالواقعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة، إذ يرجح أن يكون تسرب للغاز تسبب في وفاتهما.

وتم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في سطات، لإخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.