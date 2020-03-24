بريق أمل.. تعافي 100 ألف مصاب بفيروس “كورونا” حول العالم

على الرغم مما يعيشه العالم من طوارئ صحية، وهلع شعبي بسبب انتشار “جائحة” كورونا في 171 دولة، فإن آخر الإحصائيات تفيد بأن عدد المتعافين من كورونا في العالم تجاوز 100 ألف حالة من أصل نحو 324 ألفاً، وهو ما يشكل تقريباً 30,86 في المائة.

وأكد اختصاصيون في المجال الصحي أن الأغلبية الساحقة من المصابين سيتماثلون للشفاء في بضعة أسابيع، على فترات مختلفة، كما حدث في الصين، التي انطلق منها وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن نسبة التعافي في الصين فاقت المعدل العالمي، ببلوغها قرابة 88 في المائة، بسبب اتخاذ السلطات إجراءات سريعة، وصارمة لعزل بؤر الإصابات، وإقامة مستشفيات جديدة، في بضعة أيام، مخصصة لمعالجة المصابين في مدينة ووهان، وسط البلاد، وإجراء الفحوصات لاكتشاف المصابين.

وفي المقابل، قتل 14 ألفاً و390 شخصا حول العالم، بفعل فيروس كورونا المستجد، من أصل أزيد من 324 ألفاً في 171 دولة، منذ ظهوره في الصين، في دجنبر الماضي، فيما أجبر العديد من دول العالم على إعلان حالة الطوارئ، وتعطيل أنشطة الحياة، وفرض حظر التجول على السكان.