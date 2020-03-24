شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تسعى لاسترداد رجل أعمال مقرب من أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر بالنيابة السودانية لــ«اليوم»، إكمالهم الترتيبات القانونية الخاصة باستدعاء رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان حسني، الذي ارتبط لسنوات طويلة مع النظام الإخواني برئاسة المخلوع عمر البشير، وذلك للتحقيق معه في مخالفات جديدة أثبتتها التحقيقات التي أجريت أخيرا.

وقال المصدر: إن النيابة السودانية سوف تسلك الطرق القانونية المتعارف عليها لاستدعاء رجل الأعمال التركي، خاصة في أعقاب تكشف مخالفات عدة، كان فيها الطرف الأبرز في ظل تسهيلات قدمها له المخلوع ونظام حكمه الإخواني الذي أطيح به في ثورة شعبية.

وكانت نيابة الثراء غير المشروع والمشبوه السودانية قد أفرجت عن رجل الأعمال التركي بالضمان، بعد أن أجرت معه تحقيقات حول حزمة من ملفات الفساد التي ارتكبها تحت رعاية النظام البائد، غير أن التحقيقات الحالية كشفت مخالفات فساد جديدة.

وتشمل المخالفات وفقا للنيابة علاقة أوكتاي بهيئة مياه الخرطوم، بجانب مخالفات في عقود محطات تتبع للكهرباء.

ودونت البلاغات تحت مواد تتعلق بالثراء غير المشروع والمشبوه، واستطاعت ذات النيابة استرداد «أوكتاي» من العاصمة التركية «أنقرة» عبر الإنتربول الدولي، قبل أن تطلق سراحه.