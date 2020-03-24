شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تسعى لاسترداد رجل أعمال مقرب من أردوغان والان نبدء بالتفاصيل
وقال المصدر: إن النيابة السودانية سوف تسلك الطرق القانونية المتعارف عليها لاستدعاء رجل الأعمال التركي، خاصة في أعقاب تكشف مخالفات عدة، كان فيها الطرف الأبرز في ظل تسهيلات قدمها له المخلوع ونظام حكمه الإخواني الذي أطيح به في ثورة شعبية.
وكانت نيابة الثراء غير المشروع والمشبوه السودانية قد أفرجت عن رجل الأعمال التركي بالضمان، بعد أن أجرت معه تحقيقات حول حزمة من ملفات الفساد التي ارتكبها تحت رعاية النظام البائد، غير أن التحقيقات الحالية كشفت مخالفات فساد جديدة.
وتشمل المخالفات وفقا للنيابة علاقة أوكتاي بهيئة مياه الخرطوم، بجانب مخالفات في عقود محطات تتبع للكهرباء.
ودونت البلاغات تحت مواد تتعلق بالثراء غير المشروع والمشبوه، واستطاعت ذات النيابة استرداد «أوكتاي» من العاصمة التركية «أنقرة» عبر الإنتربول الدولي، قبل أن تطلق سراحه.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تسعى لاسترداد رجل أعمال مقرب من أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.