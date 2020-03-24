شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يحول ساحات وملاعب إيران لمستشفيات ميدانية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت منظمة الصحة العالمية أن إحصاءات كورونا الحقيقية في إيران خمسة أضعاف الرقم الرسمي، فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير: إن أعداد كبار المسؤولين الحكوميين المصابين بفيروس كورونا في إيران أكثر من أي دولة أخرى في العالم، لقد تحولت ساحات وقوف السيارات والملاعب والقاعات إلى مستشفيات ميدانية بسبب وجود عدد كبير من المصابين.

وتضيف الصحيفة: لقد أخذت إستراتيجية النظام الإيراني لمكافحة مرض العدوى حالة تشبه مرض الطاعون؛ وذلك بسبب تفاقم صراع علني على السلطة في التسلسل الهرمي للنظام، وأثارت سلسلة من الرسائل المتناقضة في الأيام الأخيرة مشاعر الغضب لدى الكثيرين من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة.

» الاقتصاد والصحة

وكتبت صحيفة «وول استريت جورنال» مقالا بخصوص إستراتيجية احتواء كورونا من قبل نظام الملالي: فضّل النظام الإيراني الاقتصار على الصحة العامة في إستراتيجية احتواء كورونا وفقد كليهما.

وتضيف: عندما هاجم كورونا إيران في فبراير كان أمام مسؤولي النظام خياران، إما إيقاف ومنع انتشار الفيروس مع قبول خطر غضب الناس الضائقين ذرعًا من مشاكل المعيشة، أو مواصلة الدورة الاقتصادية كما كانت من قبل وقبول خطر تفشيه، ليختار الملالي الخيار الثاني.

وحددت السلطات الإيرانية مركز فيروس كورونا في «قم» وأعلنته في 19 فبراير، لكن نفس المسؤولين رفضوا الحجر الصحي في المدينة، واصفين إياه بـ«بقايا الحرب العالمية الأولى».

وبعد ثلاثة أسابيع من الإعلان عن أول حالة كورونا، تحتل البلاد الآن المرتبة الثالثة في الحالات المؤكدة بعد الصين وإيطاليا.

ونشر المسافرون الفيروس في جميع أنحاء إيران وإلى بلدان أخرى، وبعد انتشاره، أبقت الحكومة الطرق إلى شمال البلاد مفتوحة على الرغم من طلب السكان المحليين تخفيض حركة المرور، وتحت ضغط الملالي لم يتمكن النظام الصحي من اتخاذ إجراءات لوقف هذا الوباء، يمكن أن يؤدي إغلاق الاقتصاد والنقل إلى تحدي صبر الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع قبل بضعة أشهر احتجاجًا على الوضع الاقتصادي.

» عشرة أضعاف

من جهتها، تقول صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: تقول المعارضة الإيرانية «إن عدد الضحايا والمصابين بفيروس كورونا أكثر من الأرقام الرسمية بعشر مرات».

وكتبت «لو فيغارو»: بينما ألغى خامنئي خطابه بسبب انتشار فيروس كورونا اتهم الغرب بتنفيذ «هجوم بيولوجي»، نفى وكيل وزير الصحة ذلك الحديث علنًا.

وبحسب رضا ملك زاده، فإن انتشار عدوى كورونا كان بسبب التأخير في الإعلان عن بدء تفشيه واستمرار الرحلات إلى الصين.

وأكد مسؤول في النظام الإيراني بشكل سري للصحيفة قبل أسبوعين قائلًا: ما يقارب 900 من الطلاب الصينيين متواجدون في المدارس بمدينة قم.

وكانت المدينة بؤرة رئيسية لتفشي الفيروس، لكن زيارتها لم تتوقف إلا في الأيام الأخيرة تحت عنوان عملية التعقيم.

» خنادوق وقبور

وتظهر صور الأقمار الصناعية خنادق طويلة من القبور المحفورة جاهزة للدفن في إحدى مقابر ضواحي مدينة قم، وفي العاصمة، أيضًا هناك صور أخرى تظهر فيها وجود أسرّة في ساحة وقوف السيارات في مستشفى بسبب عدم وجود غرف فارغة في المشفى. الجدير بالذكر أن حكام النظام منعوا لمدة شهر إغلاق أماكن العبادة، المراكز الرئيسية لعدوى الفيروس ونشره.

وبهذا الشأن أوضح جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قائلًا: النظام الإيراني متأخر جدًا للقيام بإجراءات احترازية وأن أفعاله غير كافية.

ويوم 19 فبراير كانت أول إصابة تم الإعلان عنها رسميًا، وتقدّر بعض المصادر القريبة من المعارضة الإيرانية أن عدد المتوفين والمصابين أكثر من الأرقام المعلنة بعشر مرات، حيث وصلت الحصيلة إلى 9600 حالة وفاة في 210 مدن.

في الوقت الذي تتهم الحكومة بالتستر والتعتيم على حقائق الوباء، أعلن خامنئي الجمعة الماضية أن قوات الأمن ستتولى مكافحة فيروس كورونا.

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» النظام مخادع

وفي السياق، أصدرت «اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة» بيانا، حول خداع النظام للعالم فيما يتعلق بوباء كورونا، وحمل البيان توقيع 28 عضوا بمجلسي اللوردات والعموم، أبرزهم، البارونة بتي بوترويد، والبروفسور اللورد ديفيد آلتون واللورد كارلايل، والبارونة ورما، والسير ديفيد ايمس، وديفيد جونز، والسير راجر غيل.

وقال البيان: تشعر اللجنة بالقلق الشديد من التقارير حول وباء كورونا في إيران، ونلاحظ أن التقارير والبيانات الصادرة عن حركة المقاومة الإيرانية (NCRI) من داخل البلاد تكشف أن العديد من الناس توفوا في البلاد بسبب تفشيه.

وتشير هذه التقارير أيضا إلى أن النظام كان على علم بتفشي الفيروس في البلاد منذ البداية لكنه قرر التستر على الحقيقة حتى لا يؤثر سلبًا على الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير والاحتفال بالذكرى 41 لثورة 1979.

» إخفاء معلومات

وتزيد اللجنة: تواصل السلطات التقليل من شأن الوضع وإخفاء معلومات مهمة، لا توجد إجراءات شاملة من قبل النظام لاحتواء تفشي المرض، وتضيف: في الواقع، بدأت السلطات حملة قمع فورية على أولئك الذين تحدثوا أو أبلغوا عن المدى الحقيقي لتفشي الفيروس وارتفاع عدد القتلى في البلاد.

ووصل انتشار الفيروس (COVID-19) الآن إلى جميع محافظات إيران الـ 31 وكذلك السجون التي تهدد حياة السجناء السياسيين.

لافتة إلى أن وباء كورونا في إيران الذي تفاقم بسبب تقاعس النظام وخداعه؛ يشكل الآن تهديدًا ليس فقط لملايين الإيرانيين ولكن أيضا للدول في جميع أنحاء العالم..

وختمت «اللجنة البريطانية لإيران حرة» بدعوة حكومة المملكة المتحدة والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضرورية للتحقق من إيصال المساعدات الطبية إلى يد المواطنين الإيرانيين وإلى نشر معلومات كاملة عن وضع المرض ومساعدة شعب إيران في مكافحة الفيروس.

» هجوم الميليشيات

وفي منحى منفصل، كتبت صحيفة «واشنطن اكزمينر» في مقال بعنوان «يمكن لأمريكا أن تستهدف قوات الحرس في إيران لوقف الهجمات ضد مقراتها في العراق»: لا يبدو أن العدائيات المكثفة ضد القوات الأمريكية في العراق التي يخطط لها النظام الإيراني ستتوقف، إلا اذا أمر ترامب بشن هجوم انتقامي محدود ضد قوات الحرس على الأراضي الإيرانية، ونفذت ميليشيات «حزب الله» بأوامر من قوات الحرس الهجومين.

تم تصميم هذين الهجومين للقتل، ويجب أن يحمل النظام الإيراني المسؤولية عنهما وليس «حزب الله»، لذا لا يكفي استهداف تلك الميليشيات، فقتل جنديين أمريكيين واستمرار الهجمات يبرز التهديد بوضوح.

وأضافت واشنطن اكزمينر: باستهداف واحد أو أكثر من المقار لقوات الحرس داخل ايران سيتحقق توازن رادع.

وكشف مجيد حريري عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في وقت سابق: أجبرت الأزمات الإقليمية للنظام بعد هلاك المجرم الحرسي قاسم سليماني والتطورات الأخيرة في المنطقة، النظام على مواجهة عزلة كاملة.

» رحلة شمخاني

ويواصل حريري: بعد شهرين على مقتل المجرم سليماني، أثارت رحلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام، الحرسي شمخاني للعراق، بعد فشل مخطط النظام في إيصال محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء الأنظار مرة أخرى، وقد حدثت الهجمة الصاروخية على قاعدة التاجي في العراق بعد يومين من سفر علي شمخاني، لهذا البلد.

وتسعى قوات الحرس وهذا القيادي بعد هلاك سليماني والمظاهرات الوطنية العارمة للشعب العراقي التي أضعفت «الحرس» بشكل عام، للتغطية على ضعفها وفشلها والاستمرار بنفس سياسة المجرم سليماني في التدخل بشؤون العراق، من خلال سفر علي شمخاني وتنفيذ الهجمات الصاروخية.

وفقًا للتقارير القادمة من داخل قوات الحرس، فقد تم تنفيذ الهجوم على قاعدة «التاجي» من قبل كتائب «حزب الله» العراقي بأمر من القيادة في طهران.

وكان ابو مهدي المهندس الذي قتل برفقة سليماني قد تولى قيادة الكتائب العراقية سابقًا ويضيف حريري: إن الضعف الممنهج للملالي في السيطرة على مرض كورونا وإثبات دور قوات الحرس في نقل وانتشار هذا المرض لجميع أنحاء إيران ودول المنطقة، مما جعل النظام في حاجة شديدة للتباهي بقوته الزائفة، وحرف الرأي العام عن الوضع شديد التأزم والحرج للنظام ككل.