شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترسل أسلحة جديدة إلى ميليشيات مصراتة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل الرئيس التركي أردوغان تسليح الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا المدعومة من أنقرة، والمحسوبة على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من أجل عرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي في استعادة سيطرته على العاصمة طرابلس، إذ كشف مدير التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب استقبال الجماعات الإرهابية في مدينة مصراتة شحنة أسلحة وذخائر جديدة من تركيا، مشيرا إلى أن الإرهابيين نقلوا الأسلحة من ميناء مصراتة بسيارات الإسعاف إلى محور بوقرين شرقي المدينة.

وأعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء مبروك الغزوي مقتل 4 جنود أتراك وقيادي بإحدى الجماعات الإرهابية في اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، مؤكدا تحفظ الجيش على جثثهم قبل تسليمها إلى الهلال الأحمر الليبي.