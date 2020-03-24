شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترسل أسلحة جديدة إلى ميليشيات مصراتة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء مبروك الغزوي مقتل 4 جنود أتراك وقيادي بإحدى الجماعات الإرهابية في اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، مؤكدا تحفظ الجيش على جثثهم قبل تسليمها إلى الهلال الأحمر الليبي.
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