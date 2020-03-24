وزير الإعلام السوداني يحذر "الجزيرة" من تغطيتها لأخبار كورونا

حذر وزير الثقافة والإعلام في السودان فيصل محمد صالح، قناة "الجزيرة" القطرية من التمادي، فيما وصفه بالتغطية غير المسؤولة للأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في بلاده.



وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن صالح أرسل خطابا شديد اللهجة لمكتب "الجزيرة" بالخرطوم، نقل خلاله احتجاج الحكومة السودانية رسميا، على تغطية القناة السلبية لأخبار فيروس كورونا في البلاد.

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وأوضحت المصادر أن صالح أشار في خطابه إلى قناة الجزيرة، أنها فتحت شاشاتها لأشخاص لا معرفة لهم ولا صلة بالمجال الطبي ليقدموا معلومات ونصائح سالبة تتعارض مع أبجديات المعرفة الطبية.

ووصف وزير الإعلام السوداني، هذا النوع من التغطية بأنه يفتقر لأي قدر من الحساسية الطبية والعلمية والقيم المهنية وروح المسؤولية الاجتماعية، مطالبا قناة الجزيرة القطرية بمراجعة أساليبها بما يتوافق مع هذه القيم.

وكانت قناة "الجزيزة" القطرية، استضافت أشخاصا يتحدثون عن استحالة وصول فيروس كورونا المستجد إلى السودان، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في البلاد.

الأمر الذي دفع كثيرا من السودانيين -بحسب مراقبين- إلى عدم الاهتمام بالإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما زاد من مخاوف السلطات الصحية في البلاد.