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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يقتل أطباء فرنسا
الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أعلنت وسائل إعلام فرنسية، عن وفاة 5 أطباء بفيروس كورونا، وكما نقل موقع France Info الإخباري، أن الأطباء هم "ماهين راملول" 70 عام، توفي بمستشفى مدينة كولمار، و"أوليفيه-جاك شنيلر" 68 عام، توفي بمستشفى مدينة تريفينان، و"جان ماري بوغل" 66 عام، وكان يعاني من أمراض عديدة قبل إصابته بكورونا.
وأشار الموقع أن الطبيب الرابع هو "سيلفان فيلينغ" 60 عام، توفي بمستشفى مدينة سانت أفولد، وأخيراً "جان جاك رازافيندرانازي" 67 عام، توفي بمستشفى مدينة كومبيين وقطع إجازته لمساعدة زملائه.
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