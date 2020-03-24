عمدة نيويورك: ثلث الإصابات بكورونا بالولايات المتحدة تم كشفها بمدينتنا

أعلن عمدة ​نيويورك​ ​بيل دي بلازيو​، أن 35% من الإصابات ب​فيروس كورونا​ المسجلة في ​الولايات المتحدة​، تم كشفها في هذه المدينة.

وفي مؤتمر صحفي،أشار دي بلازيو إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في نيويورك بلغ 12339 حالة".

وفي 11 آذار، صنفت ​منظمة الصحة العالمية​ تفشي فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي. وبحسب الإحصائيات الأخيرة للمنظمة، فإن الفيروس أصاب، منذ ظهوره الأول في مدينة ​ووهان​ الصينية، في ديسمبر الماضي، أكثر من 330 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وتسبب بـ 14.5 ألف حالة وفاة.