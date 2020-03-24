عمدة نيويورك: ثلث الإصابات بكورونا بالولايات المتحدة تم كشفها بمدينتنا

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلازيو، أن 35% من الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة، تم كشفها في هذه المدينة.
وفي مؤتمر صحفي،أشار دي بلازيو إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في نيويورك بلغ 12339 حالة".
وفي 11 آذار، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي. وبحسب الإحصائيات الأخيرة للمنظمة، فإن الفيروس أصاب، منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، أكثر من 330 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وتسبب بـ 14.5 ألف حالة وفاة.
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