الحوثيون يرحبون بدعوة غوتيريس لوقف الحروب

رحب رئيس اللجنة الثورية في "​أنصار الله​" ​محمد علي الحوثي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"دعوة الأمين العام للأمم المتحدة"، مشدداً على ان "حركة ​انصار الله​ مع إيقاف العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، ويجب أن يتم ذلك مع ترافق فك الحصار وإزالة الحظر عن الموانئ الجوية والبحرية وتسليم المرتبات حتى يتسنى للموظفين أخذ كامل التدابير للاحتراز من فيروس ​الكورونا​"، مشيراً الى انه "أجرى اتصالاW بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، وبحث معه انتشار ​فيروس كورونا​ من بين المواضيع الأخرى".

هذا وكان الأمين العان للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ قد دعا جميع القوى المشاركة في الصراعات المسلحة حول ​العالم​ إلى وقف ​إطلاق النار​ والتفرغ لمواجهة "العدو المشترك" المتمثل في فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "أنظمة الرعاية الصحية في البلدان المدمرة جراء الحروب في حالة انهيار".