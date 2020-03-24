وزيرة الدفاع الإسبانية تكشف عن كارثة بدور رعاية المسنين

عثرت قوات ​الجيش​ الإسباني، التي بدأت تقديم مهام دعم في دور رعاية المسنين في البلاد، على جثثا في عدد من تلك المراكز بقيت في غرف أصحابها إلى جانب مقيمين فيها.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، أن "الجيش عثر على أشخاص مسنين متخلى عنهم أو حتى فارقوا الحياة وهم في أسرتهم في إحدى دور رعاية المسنين تضررت من ​فيروس كورونا​ المستجد".

وأكدت مارغريتا روبليس أن الوضعية العامة للمراكز الاجتماعية ودور رعاية المسنين، جيدة، مضيفة أن السلطات لن تتعامل بليونة وإنما بشدة مع من يعامل النزلاء من هذه الفئة بهذه الطريقة.