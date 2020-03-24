ترامب: لن أسمح بأن يتحول الكورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، خلال ​مؤتمر صحفي​ لخلية ​الأزمة​ الأميركية لمواجهة ​فيروس كورونا​، ان "انتشار فيروس الكورونا سوف ينتهي عاجلا أم آجلا"، لافتاً الى ان "الشركات الكبرى والصغرى الأميركية تضررت بشدة بسبب كورونا، ويجب حماية المجتمعات الآسيوية حول ​العالم​ مع انتشار الفيروس"، موضحاً ان "الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية، ونواصل مناقشة الجمهوريين والديمقراطيين من أجل ميزانية مواجهة الفيروس".

وشدد ترامب على انه "لن أجعل إيجاد علاج لفيروس الكورونا أسوأ من المشكلة نفسها، وبعد 15 يوم من المباحثات سوف أتخذ قرارا بشأن إعادة تأهيل الاقتصاد الأميركي"، مبيناً "عدم السماح بأن يتحول كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد".