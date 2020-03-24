مصادر "الجريدة": الحظر الشخصي لن يستمر فترة طويلة

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "الحظر الشخصي لن يستمر فترة طويلة، ولا مفر من ضرورة إعلان ​حالة الطوارئ​ الرسمية لفرض الالتزام الكلي بالحجر المنزلي إلى حين زوال أسباب هذا الحجر".

واستغربت مصادر "الجريدة" عن سبب عدم أخذ هذا القرار، متسائلة "لماذا يشكل أي قرار له علاقة بتسلم ​الجيش اللبناني​ الأرض حساسية لدى رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ وبالتالي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​؟"، مشيرة إلى أن "العلاقة الشخصية السيئة والحسابات الرئاسية بين الرجلين أضحت تنعكس على مستقبل المواطن اللبناني وتطلعاته". ويتزامن ذلك مع تقاذف السلطة مسؤولية تعطيل إعلان حالة الطوارئ العامة.