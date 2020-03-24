مصادر "الجريدة": الحظر الشخصي لن يستمر فترة طويلة

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "الحظر الشخصي لن يستمر فترة طويلة، ولا مفر من ضرورة إعلان حالة الطوارئ الرسمية لفرض الالتزام الكلي بالحجر المنزلي إلى حين زوال أسباب هذا الحجر".
واستغربت مصادر "الجريدة" عن سبب عدم أخذ هذا القرار، متسائلة "لماذا يشكل أي قرار له علاقة بتسلم الجيش اللبناني الأرض حساسية لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وبالتالي رئيس الجمهورية ميشال عون؟"، مشيرة إلى أن "العلاقة الشخصية السيئة والحسابات الرئاسية بين الرجلين أضحت تنعكس على مستقبل المواطن اللبناني وتطلعاته". ويتزامن ذلك مع تقاذف السلطة مسؤولية تعطيل إعلان حالة الطوارئ العامة.
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