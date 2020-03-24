وهاب: الكل يعرف أن المقاومة لم تتصرف من الألفين مع أي عميل بطريقة الإنتقام

أعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بمعزل عن الجرائم الذي إرتكبها الحايك ومنها قتل الأسيرين السلمان وأبو عزة، ولكن الكل يعرف أن ​المقاومة​ لم تتصرف من الألفين مع أي عميل بطريقة الإنتقام".

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