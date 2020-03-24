باكستان تنشر الجيش لمواجهة "كورونا"

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اسلام اباد: أجازت باكستان الإثنين نشر الجيش في البلاد والعاصمة إسلام أباد لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يصيب عددا أكبر من الأشخاص.

وأبدت وزارة الداخلية في سبعة مراسيم عن "رضاها لإجازة" نشر قوات في ولايات البلاد الأربع.

وهذا يعني أن الجيش سيساعد الحكومة لوجستيا وبالمعدات، وسيتمكن عند الحاجة من المساهمة في فرض احترام حظر تجول محتمل ترفض الحكومة حاليا تطبيقه.

وغرد المتحدث باسم المؤسسة العسكرية بابار افتخار "على كافة القوات في الجيش الباكستاني وامكاناته الطبية في البلاد أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل سريعا".

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وسجلت باكستان مساء الإثنين 875 إصابة بكوفيد-19 وهو رقم أعلى ب28 مرة مما كان عليه قبل ثمانية أيام و6 وفيات.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء عمران خان أنه يرفض تطبيق العزل في مدن البلاد لكي "لا يموت سكانها جوعا".

لكن ولايتي البنجاب والسند الأكثر اكتظاظا في باكستان وحيث يقيم 160 مليون نسمة نشرتا مراسيم عزل خاصة لفترة أولية من أسبوعين.

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