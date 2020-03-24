جونسون يعلن حال الطوارئ

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نصر المجالي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة حالة الطوارئ العامة في إطار خطوات إغلاق جديدة لوقف انتشار الفيروس التاجي في المملكة المتحدة حيث طلب من الأمة البقاء في المنازل.

وأكد أن هناك تجارب تجري في قواعد علمية بريطانية لإنتاج لقاحات لقهر فيروس (كورونا) وسننتصر عليه في النهاية.

وجاء إعلان جونسون بعد اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا) في الساعة الخامسة مساءً ووقعت على القيود الجديدة غير العادية التي أعلنها جونسون، وهي على غرار تلك التي تم فرضها بالفعل في بقية أنحاء أوروبا.

وحدد جونسون في بيان القاه من 10 داونينغ ستريت مجموعة من الإجراءات المشددة وفي مقدمتها، أنه لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للأغراض "المحدودة جدًا" التالية:

- التسوق للحصول على الضروريات الأساسية من النادر قدر الإمكان.

- القيام بشكل واحد من التمارين الرياضية يوميا في الخارج.

- أي حاجة طبية، لتقديم الرعاية أو لمساعدة شخص ضعيف.

- السفر من وإلى العمل، ولكن فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية.

محظورات

وأعلن رئيس الوزراء عن حظر:

- أي لقاء مع الأصدقاء.

- أي لقاء مع أفراد الأسرة الذين لا تعيش معهم.

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- جميع حفلات الزفاف والمعمودية والاحتفالات الأخرى باستثناء الجنازات.

- جميع التجمعات لأكثر من شخصين في الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء إن الشرطة ستكون لها السلطات لفرض إجراءات الإغلاق من خلال الغرامات وتفريق التجمعات.

ولضمان امتثال الناس لإجراءات الحكومة فقد تقرر أيضا:

- إغلاق جميع المحلات التي تبيع السلع غير الضرورية.

- إغلاق جميع المكتبات والملعب والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

- ستبقى الحدائق مفتوحة لممارسة الرياضة، ولكن سيتم مراقبتها لضمان عدم اختراق الأوامر.

وأمر جونسون من خلال بيانه بإغلاق جميع المتاجر التي تبيع السلع غير الضرورية وكذلك الملاعب والكنائس. كما حظر تجمعات أكثر من شخصين في أكثر الحواجز دراماتيكية التي شهدتها بريطانيا في وقت السلم، حيث تبذل الحكومة قصارى جهدها لوقف انتشار المرض القاتل.

رسالة بسيطة

وقال جونسون إن رسالته إلى الجمهور كانت بسيطة: "يجب أن تبقى في المنزل". واكد أنه سيكون للشرطة سلطات لتغريم أولئك الذين يتورطون بالأخطاء، وكذلك تفريق أي تجمعات عامة.

وشدد جونسون على القول إنه "لا يوجد رئيس وزراء يريد سن مثل هذه الإجراءات" ، وأضاف: "بدون جهد وطني ضخم لوقف نمو هذا الفيروس، ستأتي لحظة لا يمكن فيها لأي خدمة صحية في العالم أن تتكيف وتستمر؛ لأنه لن يكون هناك ما يكفي من أجهزة التهوية، أسرة العناية المركزة الكافية، وما يكفي من الأطباء والممرضات.

وقال: وكما رأينا في مكان آخر، في بلدان أخرى لديها أيضًا أنظمة رعاية صحية رائعة ، هذه هي لحظة الخطر الحقيقي، "ببساطة، إذا أصبح الكثير من الناس على ما يرام في وقت واحد ، لن تتمكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS من التعامل معها - مما يعني أن المزيد من الناس من المحتمل أن يموتوا ، ليس فقط من فيروس كورونا ولكن من أمراض أخرى أيضًا".

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