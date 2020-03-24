فيديو وصور.. وزارة الثقافة تعلن عن مبادرة " الثقافة بين يديك" أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة استباقية ضد الكورونا أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن مبادرة وزارة الثقافة بين يديك حيث تم تدشين موقع للوزارة يعمل اون لاين علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل ويعد قرار الوزيرة خطوة جادة لمواجهة فيروس الكورونا علي الصعيد الثقافي حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفا من انتشار الفيروس Advertisements وتواصل كافة قطاعات الوزارة نشر الفيديوهات للأنشطة التي يصلح عرضها عبر الانترنت .

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