شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دينية البرلمان": اللى عاوز ثواب الجماعة يصلى مع أهل بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قرار وزارة الأوقاف بوقف الصلاة الجماعة وصلاة الجمعة فى المساجد مؤقتا، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، واجب على الجميع الالتزام به، ومخالفة غير مقبولة على وجه الإطلاق وبمثابة خروج صريح على أُولي العلم، متابعا:" إللى عاوز ثواب الجماعة يصلى مع أهل بيته وهياخد الأخر والأرض جميعها صالحة للصلاة ".

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك بعض المساجد التى لم تلتزم بالقرار خاصة فى المناطق الشعبية، وهذا الأمر غير مقبول، خاصة وأنه فى أوقات الأزمات لابد الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من أولى العلم والتى تهدف للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدا أن الدين الإسلامى يهدف للحفاظ على الروح البشرية، ويحفظ الحياة، ولابد من الالتزام بالقرارات حتى لا نواجه مصير بعض الدول التى لم يلتزم المواطنين فيها بالتعليمات والإجراءات التى اتخذتها حكوماتها من أجل عدم انتشار الفيروس وأصبحوا يعانون الآن من هذا الوباء العالمى.

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وناشد وكيل اللجنة، المواطنين بالبقاء فى منازلهم وعدم مغادرتها، وان يكون له مواطن دور فى مساندة الجهات التنفيذية فى القيام بدورها، حتى نعبر هذه الأزمة، متابعا:" كل الجهات التنفيذية تقوم بدورها على أكمل وجه، وهناك شفافية كبيرة فى التعامل مع الوضع، وإجراءات غير مسبوقة فى التعامل مع هذا الأمر ويتبقى على المواطن القيام بدوره من أجل حفظ المجتمع، وأن ما يقوم به كل مسئول فى هذا الإطار لا يقل عن الدور الذى قام به جنودنا فى حرب أكتوبر المجيدة، فالكل فى أرض المعركة، والهدف هو حماية الوطن من المخاطر".