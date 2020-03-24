شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لدى قطر لتحسين بيئة العمال فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى والفيفا بالتدخل لدى قطر لتحسين بيئة العمال فى الدوحة والذين يعملون فى التحضير لمونديال 2022، قائلا إن هناك انتهاكات مروعة ضدهم وسحب جوازات وتركهم يواجهون كورونا ضد علاج صحي ودون رعاية ومعاملتهم بشكل غير آدمي.

وأشار المهندس معتز محمد محمود في بيان له اليوم، إلى العديد من التقارير الدولية الصادرة من منظمات عالمية، والتي تناولت الأوضاع السيئة لبيئة العمل المحيطة بالعمال في قطر، والذين يتم استغلالهم وتسخيرهم للعمل فى الحر الشديد ولساعات ممتدة فى أعمال التجهيز للمونديال والمنشآت الرياضية.

وأشار معتز محمود، إلى ما أكدته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن قطر بين الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكدةً أن الدوحة تشهد واحدة من أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة، وأضافت أن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة، مشيرةً إلى أنها لا تقدم صورة واضحة بشأن الإصابات، فهي تفتقد للخبرة بالتعامل مع تفشي الفيروس؛ بسبب عدم قدرة تميم على إدارة الأزمة.

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وقال عضو مجلس النواب إن هذه التقارير وغيرها، سوف تدفع بالعديد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات العمل الدولية، لوقف استضافة قطر لمونديال 2022 لما يحيط بها من مخالفات وانتهاكات وخاصة إذا تم اعتماد معايير وضوابط المواثيق والمعاهدات الدولية.

وفى وقت سابق كشف مصدر مطلع، كان من بين المسجونين فى معتقلات تميم بن حمد أمير قطر – عن حالة تمرد داخل السجون القطرية، مشيرا إلى أن المساجين فى عنبر 2 وعنبر 3 فى السجن المركزى فى قطر نظموا إضراب وطالبوا بالإفراج عنهم بسبب تفشى مرض كورونا وقاموا بضرب العساكر القطريين وأحرقوا بعض العنابر.

وقال المصدر المطلع – الذى رفض ذكر اسمه – في تصريح لـ"الخليج 365"، إن إدارة السجن القطرى رفضت الإفراج عن المسجونين رغم تفشى فيروس كورونا داخل العنابر دون أى إجراءات من الحكومة القطرية، وقامت إدارة السجن بوضع كل المساجين فى زنازين فردية عقابا لهم وأغلقوا عليهم الزنازين بالأبواب حديدية الضخمة مع منع السجائر والأكل والماء.