شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انكشفت أكاذيب الإخوان حول معدلات فيروس كورونا فى مصر؟..باحث إسلامى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن مخطط الإخوان لنشر الشائعات حول ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا في مصر فشل نظرا لوعى الشعب المصرى بأكاذيبهم، موضحا أنه من الجيد أن الجماعة ليست مصدر موثوق لدى غالبية الشعب وهي تقنع فقط قلة قليلة من مغيبى الوعي والمنتمين فعليا للتنظيم، وهذا راجع لتراكم خداع الجماعة وكذبها وتزييفها لإحصاءات وأخبار على مدى السنوات الماضية.

وأوضح الباحث الإسلامي لـ"الخليج 365"، أن تاريخ الإخوان أكد لدى الغالبية أن الجماعة تكذب وتزيف المعلومات وتفبرك الأرقام بحسب أجندتها وما يحقق مصالحها لا من منطلق الحقائق وواقع ما يجري فعليا عن الأرض.

وفى وقت سابق، كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الأكاذيب التي تروجها قنوات الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر، من أجل استهداف الدولة المصرية بنشر الأكاذيب، والتى كان آخرها تناول قناة الجزيرة القطرية، لأزمة كورونا فى مصر، ومحاولة الترويج بأرقام كاذبة عن المصابين فى مصر، الأمر الذى كشفته الأرقام الصحيحة التى تصدر من منظمة الصحة العالمية، وغيرها من التدليس والأكاذيب التى تعمل عليها وسائل إعلام الإخوان وقطر ضد مصر.

وأضاف التقرير، أن الإعلام القطري روج تقرير الجارديان الكاذب ضد مصر، واستهدف كل المعلومات الخاطئة وترويجها على أنها صحيحة، إضافة إلى تغاضى الجزيرة القطرية إلى إخفاء المصابين فى قطر، والعمل على استغلال هذه الأزمة العالمية لاستهداف مصر، وضرب المؤسسات فيها، والعمل على ترويج الشائعات على أنها حقيقة فى محاولة منها لاستهداف الدولة المصرية، اللافت رغم إشادة منظمة الصحة العالمية بمصر وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا، إلا أن الجزيرة القطرية تعمل على ترويج الأكاذيب واستغلال هذا الأمر فى ذلك، فيما قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن فيروس اﻹخوان أشد خطورة وأوسع انتشار وأكثر فتكا وابرع تحورا من فيروس كورونا أو أى فيروس أخر، مؤكدا أن الإخوان هم فيروس يحتل، ويستوطن العقل الجمعى ويدمر المعتقدات والثوابت ويفكك نسيج المجتمعات من أجل مصلحة جماعته.

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