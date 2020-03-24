شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انعقاد جلسات البرلمان لـ 12 ابريل المقبل لمواجهة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر الدكتور على عبد العال ، رئيس المجلس تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 ابريل 2020

ويأتي قرار التأجيل اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ، ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلف ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي ، حفاظا على صحة وسلامة النواب والمواطنين .

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ووفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس ، في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك .