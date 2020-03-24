دولة عربية خالية من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.
وأوضح مكتب المنظمة في اليمن عبر بيان لهه على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن".
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