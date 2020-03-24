وباء كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية فئة الشباب من الاصابة بفيروس كورونا وانهم ليسوا محصنين، وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم.

حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر" وفق ما نقلته سكاي نيوز.

أكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا المستجد على أنه وباء عالمي يوم 11 مارس، أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.