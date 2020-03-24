إستئناف تدريجي للعمل والتنقل في مدينة ووهان الصينيّة

وكالات- سمح لسكان مدينة ووهان الصينية (وسط) باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي ذلك عقب شهرين ونصف من الحجر في المدينة التي تمثل مهد كوفيد-19.

ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 اصابة اضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية.

كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.

أخيرا، سمح للسكان أيضا بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوباي في حال كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بكوفيد-19.

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وأدى انتشار الفيروس في المدينة إلى إخضاعها للحجر اعتبارا من 23 جانفي. وعمم الحجر لاحقا على أغلب المدن الأخرى في المقاطعة.

ومنع السكان من الخروج من حدود البلدية التي يقيمون فيها.

ورغم إعلان وزارة الصحة يوم الاثنين تسجيل تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان، تراجع عدد الاصابات اليومية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت أغلب الاصابات الجديدة لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد، وهو ما يمثل مشكلة بعد رصد 507 اصابات من هذا النوع.

ومن بين 39 إصابة مستوردة سجلت الاثنين، رصدت 10 منها في شنغهاي و10 في بكين.