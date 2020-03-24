مصر / أنباء عن وفاة لواء ثانٍ بالجيش بفيروس "كورونا"

وكالات- أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم، الاثنين 23 مارس 2020، وفاة لواء ثان من الهيئة الهندسية بالجيش المصري بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض( كوفيد 19 ) . وأعلنت الصحيفة في حسابها على موقع "تويتر" وفاة اللواء أركان حرب، شفيع عبد الحليم داود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. Advertisements وتأتي هذه الوفاة بعد ساعات من إعلان الجيش أمس وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية بفيروس كورونا .

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