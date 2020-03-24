تركيا: تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال قوجة، في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك"، إن الجهات الصحية المعنية في

تركيا أجرت خلال اليوم الماضي 3672 فحصا جديدا خاصا بفيروس كورونا، أعطت 293 نتيجة إيجابية، ليرتفع بالتالي عدد المصابين إلى نقطة 1529 حالة.

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وأضاف قوجة أن عدد المتوفين جراء العدوى ارتفع بواقع 7 حالات ووصل إلى مستوى 37

وفاة، بعد أن كانت هذه الحصيلة أس الأحد 9 حالات.

ودعا وزير الصحة التركي الشباب إلى التوخي بالخذر وتبطيئ وتيرة حياتهم، فيما ناشد الناس على البقاء في المنازل وعدم الخرود إلى "أجواء الخطر".

ولم يتحد قوجة عن حالات الشفاء في حصيلة اليوم، لكنه قال في وقت سابق من الاثنين: "المتعافين من إصابات كورونا في تركيا أعدادهم كبيرة وسنعلن عنها في الأيام القادمة".