الإمارات تقرر عودة طلابها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة

أصدرت السلطات الإماراتية، اليوم الإثنين، قرارًا ينص على ضرورة عودة جميع طلبتها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة، حفاظًا على سلامتهم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ويخص القرار "جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة، سواء المبتعثينمن أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والمتواجدين حاليا في بلد الدراسة"، حيث ستجري عملية إعادتهم إلى الإمارات "بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات و السفارات في بلد الدراسة".
وجاء هذا القرار في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة.
وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 45 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض منذ بدء التفشي في البلاد.
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