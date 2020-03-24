السديس يقلص عدد العاملات فى مسجدي الحرام والنبوي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون النسائية والإدارة العامة للموارد البشرية بتقليص عدد العاملات والموظفات في الحرمين الشريفين، ليقتصر العمل على من لهن علاقة بالخدمات الضرورية المباشرة وعلى قدر حاجة العمل.



وذلك ضمن جهود الرئاسة في رفع مستوى الإجراءات

الاحترازية وعدم انتشار العدوى، وتقديرا لوضع المرأة في ظل الظروف الراهنة ومنع التجول ولزوم القرار في البيوت طاعة لولاة الأمر حفظهم الله.



وأوضح معاليه أن كل من يعيش في وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين هو مسؤول عما يقوم به

من احترازات للحد من انتشار الفايروس.وأكد معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- تبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ النفس والأرواح والتغلب على هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع.



داعيا المولى عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من هذا الوباء القاتل، وأن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة للحفاظ على المواطنين والمقيمين فيها.

