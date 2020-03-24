مصر تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة وخمس وفيات إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت الوزارة، في صفحتها على موقع فيسبوك، إن الإصابات الجديدة ترفع الإجمالي إلى 366. كما رفعت الوفيات الخمس إجمالي الوفيات إلى 19.

وأضافت أن 68 حالة إصابة بالفيروس قد شفيت.

يشار إلى أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات للتصدي لانتشار الفيروس في البلاد، منها وضع قيود على عمل المحال والمطاعم ودور السينما والمسارح والمساجد، وتعطيل الدراسية في المدارس والجامعات، ووقف الأنشطة الرياضية.

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