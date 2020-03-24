الاحتلال يعدم فلسطينياً قرب رام الله

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً على حاجز «الحشمونئيم» غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وادعت قوات الاحتلال أنها قتلت الشاب بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق النار تجاه عناصر من شرطة الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة، ما أدى إلى استشهاد الشاب سفيان الخواجا (31 عاماً) على مدخل بلدة نعلين غرب رام الله، وإصابة ابن عمه محمود بدر الخواجا في ظهره وتم نقله لمستشفى رام الله.

وقد منع الجيش سيّارة إسعاف فلسطينيّة من نقل الشهيد إلى المستشفى.

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إعدام الشاب الفلسطيني الخواجا، وإصابة قريبه برصاص الاحتلال، واعتبرتها امتداداً لسلسلة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال ومستوطنيها ضد شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته.

وذكرت الوزارة أنها ستتابع هذه الجريمة وغيرها من الجرائم مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتحرك لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي ومساءلة الجناة ومن يقف خلفهم.

وحملت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، خاصة أن التعليمات والقرارات التي يصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال جعلت من جنودها آلات متحركة للقتل، وحولت المواطنين الفلسطينيين إلى أهداف للرماية والتدريب، وفي تمرد واضح على مبادئ حقوق الإنسان، ورفض صريح للانصياع لاتفاقيات جنيف والشرعية الدولية وقراراتها.

في السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس. واعتقلت قوات الاحتلال، طفلين فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس، أثناء اقتحامها البلدة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية واعتقلت الطفلين خلال المواجهات، وأطلق جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب الشبان. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، ثلاثة شبان من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

في غضون ذلك، أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إغلاق المسجد الأقصى المبارك وتعليق حضور المصلين إلى مصلياته، ابتداء من فجر أمس، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس (كورونا).

وأوضح مجلس الأوقاف في بيان له، أنه عقد جلسة طارئة، استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر بها مدينة القدس وبقية البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة.

وأضاف: «تعليق حضور المصلين إلى الاقصى لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في الأوقات كافة، على أن يؤدي جميع العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى الموجودين الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية».

وقال المجلس: «نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظاً على حياة وصحة المواطنين، وصوناً للنفس البشرية، استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي».

وأهاب المجلس بالمواطنين، لتفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم على الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي، داعياً المواطنين في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة.