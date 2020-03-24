الجزائر: اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة تبون

محمد إبراهيم (الجزائر) عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن في البلاد، فيما تم الإعلان، أمس، عن انخفاض دخل البلاد من السوق النفطية بنسبة 50% بسبب انخفاض الأسعار.

وقال توفيق حكار رئيس مجمع سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، إن دخل الجزائر من السوق النفطية قد انخفض إلى النصف، بسبب انخفاض الأسعار جراء أزمة فيروس كورونا، وهو الدخل الأساسي والوحيد. وأكد أهمية اتخاذ إجراءات تعمل على المحافظة على استمرارية الإنتاج حتى نحافظ على استمرارية تموين المواطن الجزائر بالغاز والكهرباء، لأن تأثر الإنتاج بالأزمة التي تمر بها السوق الدولية جراء تفشي وباء كورونا في العالم وانعكاساته السلبية على السوق الدولية سينعكس سلباً على الصعيد المحلي. وعلى صعيد متصل، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس بمقر الرئاسة الجزائرية، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن لدراسة ومتابعة تطور فيروس كورونا في البلاد. وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الاجتماع يهدف لبحث اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة هذا الوباء.

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