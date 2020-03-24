ميليشيا الحوثي تقتل 53 مدنياً يمنياً خلال 20 يوماً

عدن (الاتحاد) وثق تقرير حقوقي، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، 53 حالة قتل للمدنيين اليمنيين، خلال العشرين يوماً الماضية من الشهر الجاري، بينهم 4 نساء و6 أطفال، إضافة إلى جرح 36 آخرين، بينهم امرأتان و3 أطفال.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (مستقلة)، أنها وثقت 240 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عدد من المحافظات، خلال الفترة من 1مارس وحتى 20 مارس 2020م.

وتوزعت الانتهاكات بين القتل المباشر وجرائم القنص، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتعذيب المختطفين حتى الموت، وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية، والتمترس في المنشآت التعليمية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة.

وأشارت الشبكة في بيان، إلى أن فريقها الميداني وثق 14 حالة قتل تصفية وإعدامات ميدانية قامت بها الميليشيات بحق مدنيين، في ذات الفترة.

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