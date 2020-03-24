أحمد شعبان (القاهرة) نفت السلطات المصرية، أمس، فرض حظر التجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما أعلن الجيش المصري وفاة اثنين من قياداته خلال مشاركتهما في عمليات التطهير والتعقيم ومكافحة انتشار الفيروس. وأعلنت القوات المسلحة المصرية وفاة اللواء شفيع عبد الحليم داوود، واللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس «كوفيد -19». وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج لبحث التعاون والتنسيق بين الهيئات الطبية في البلدين لإدارة أزمة انتشار الفيروس.

ومن جانبها، قررت وزارة الأوقاف المصرية إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصاً لذلك، لمساعدة الأسر المتضررة من آثار انتشار «كورونا».

وأعلنت جامعة القاهرة تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، تضم أكثر من 25 عالماً وباحثاً من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات لإجراء البحوث العلمية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة اثنين من قيادات الجيش المصري بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.